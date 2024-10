Když si architekt Kamil Mrva postavil na pozemku po dědečkovi svůj ateliér, sousedé si mysleli, že je to nějaký zvláštní seník. A pak začal sázet takové domy jeden za druhým. Je to už pětadvacet let, co v krajině pod Beskydami rostou jeho stavby – rodinné domy, samoobsluha nebo hasičárna v obci Trojanovice, stanice lanovky na nejvyšší beskydskou horu Radhošť. Tam všude dnes stojí jeho soudobá, ale pokorná a s místem spjatá architektura.

Režisér Jiří Kout se s architektem podívá do jeho dětského pokojíčku v paneláku v Kopřivnici, do rodinných domů a vil pro jeho klienty i na Pustevny. Tenhle valašský Václavák ale architekta trochu rozčiluje, stejně jako malé poměry a nástrahy úředníků.

Po projekci Muž, který sázel domy bude následovat diskuze s Karolínou Vránkovou a Kamilem Mrvou.

Zdroj fotky: fb Muž, který sázel domy