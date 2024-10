Máte rádi kolo? Jste fanoušek Tour de France? Baví vás fotografie? Pokud jste, alespoň jednou odpověděli ANO, tak zamiřte do Game on Gallery na výstavu fotografií Markéty Navrátilové, která už 25 let fotografuje Tour de France.

Zároveň můžete navštívit výstavu fotografií World Sports Photography Awards.