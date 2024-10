On je na svatební fotografii fešák a jí to v těch bílých šatech ohromně sluší. Na něco jeden druhého potřebovali, ale nemohou si vzpomenout, co to bylo… Nejen o tom je představení Jsem špatná, špatná ženská.

S úsměvem i skřípěním zubů o věčných hrách mezi mužem a ženou. Vyhrát může jen jeden a my víme kdo…

Obsazení: Kateřina Seidlová a Libor Hruška

Výprava: Ľubica Bábek Melcerová

Hudební spolupráce: Zdeňek Dočekal

Pohybová spolupráce: Libuše Krállová



Pořadatelem představení je Komorní činohra