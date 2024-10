The Losers podle EURIPIDA a dalších autorů. Autorský antický večírek na rozloučenou. Exit party inspirovaná Euripidovou hrou Alkéstis, jejíž hlavní hrdinka se obětuje za svého muže (krále) a sestoupí do podsvětí. Kdo je oběť a kdo hrdina?

Antická bye(ná) party

V antice? Dnes? Kdo zneužívá a kdo je zneužit? Kdo je kdo a kdo nikdo? Kdo má moc? A kdo nemoc? A co na to veřejné mínění? Co na to smrt? Kdo ví, co znamená Algor Mortis? Mýtus o věčném návratu může začít. A proto hrajte, já ráda tancuju!

Inscenace je prvním dílem plánované jevištní trilogie s názvem „Lůzři na mole“. V rámci ní budou v sezoně 2024/2025 postupně uvedeny obě absolventské inscenace herecké třídy 2.DB, a navíc divadelní bonus. Jednotlivé díly trilogie jsou propojeny prostorově a scénograficky, ale především dramaturgicky. Rozvíjejí v různé obsahové i formální podobě téma lůzrovství (především coby mentálního stavu člověka a společnosti). Činí tak bez obalu, vážně i s nadhledem a v souvislosti s dnešním světem.

Lůzři (The Losers) bylo původně pojmenování ročníku 2.DB (pod vedením Jiřího Ondry a Radky Fidlerové), které vzniklo spontánně na začátku studia. Zcela přirozeně se později lůzrovství stalo hlavně motivem, který se jako červená nit táhne napříč všemi klauzurami a inscenacemi, kde se různě proměňuje ve vztahu k nám a současně se proměňujeme my ve vztahu k němu.

Délka představení: 1h 10m

Hrají: Eliška Fialová, Marek Flutka, Yuliya Kazarovets, Vít Křelina, Václav Lupač, Kristýna Maťátková, Kateřina Zárubová.

Režie a pedagogické vedení: Jiří Ondra, Radka Fidlerová

Scénář, koncept: Jiří Ondra a kolektiv 2.DB

Výprava: Karel Czech

Hudební spolupráce: Kristýna Maťátková, Jan Ondra

Pohybová spolupráce: Libuše Králová

Výroba scény: Adam Paulus

Zdroj fotky (Miluj mrtvého svého): Divadlo Debut