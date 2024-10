Performance Aliaksandra Yakubouskaya / The song within the dream / The gap & space in between

Pragovka Gallery vás zve na performance Aliaksandry Yakubouskayi The song within the dream / The gap & space in between. Performance se uskuteční ve čtvrtek 17. 10. od 18:30. V rámci večera proběhne také výstup z rezidence Magdalény Pacákové. Autorka Aliaksandra Yakubouskaya se zaměřuje na proces spánku, podřimování a denního i nočního snění a pojímá jej jako prostor k prozkoumávání každodenních traumat; jako možnost znovu-prožití, představování si či zapamatování si minulé i budoucí události. Spánek je v její tvorbě chápán jako živá entita, jako nikdy nekončící proces neustálého „stávání se“. Vychází z úvah feministického nového materialismu a fenomén spánku a jeho (spánkových) struktur nahlíží jako specifickou materii – hmotnou věcnou podstatu, která vzniká prostřednictvím interakce a má bezprostřední vliv na konstrukci reality. Během této participativní performance jsou lidé vyzváni ke společnému zdřímnutí. V těchto chvílích odpočinku, kdy se budeme pohupovat v hamakách, budeme objevovat plynulé hranice mezi různými těly a hledat porozumění pro vzájemné propojení a pro společnou odpovědnost, kterou máme vůči světu. S využitím zvuků, světla, vůní a dotyků jako našich „smyslových chapadel“ pro rozšíření lidského vnímání budeme experimentovat s jevy, jako jsou poruchy v oblasti smyslů a vnímání. K vytvoření těchto účinků si poslouží stroboskopické techniky, binaurální zvukové krajiny, vlny delta a théta a propletené hlasy, příběhy a ukolébavky v různých jazycích, které autorka shromáždila a vytvořila během několika posledních let.

