Domalujte svůj starý obraz

Rozmalovali jste obraz, ale nevíte, jak dál? Přijďte k nám, poradíme vám, jak dílo dokončit!

Každému z nás se jistě už někdy stalo, že jsme začali malbu s určitou vizí, ale v průběhu práce jsme se dostali do slepé uličky. Ať už se trápíte s technologií, nebo si nevíte rady s tématem, pomůžeme vám obraz zdárně dokončit. Nemáte rozpracovaný žádný obraz, ale naopak potřebujete poradit s konktérním úkolem? I tak lze tento kurz využít. Lektor Vám bude k ruce, vysvětlí Vám to, co potřebujete a navede Vás tím správným směrem. Lze se věnovat jakékoli technice a tématu.

Workshop je vhodý i jako příprava na talentovky – příprava či konzultace portfolia, dokončování prací ze semestrálního kurzu apod.