Jazz Dock Dětem: Pipi Dlouhá punčocha

Barevný svět Pipi Dlouhé punčochy je plný dobrodružství, kamarádství, sladkostí a srandiček. Ale pozor, vše není tak jednoduché, jak se může zdát.

Bude se Pipi muset přestěhovat z Vily Vilekuly do dětského domova? Dokáže ubránit svůj poklad? A uvidí ještě někdy svého tatínka? To a ještě více se dozvíte v loutkové pohádce pro děti od 3 let, pro dospělé také.

Vstupné: 150 Kč, děti do 2 let zdarma. Rodinné vstupné: 1 dospělý + 2 děti, nebo 2 dospělí + 1 dítě: 400 Kč; 2 dospělí + 2 děti: 520 Kč.