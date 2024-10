Mladí ladí jazz 2024: Negro Impacto + Uly

Objevy irské hudební scény Negro Impacto a Uly poprvé v Česku!

Negro Impacto

Festival Mladí ladí jazz v rámci podzimní série koncertů přináší do Prahy irské duo, které neotřele kombinuje neo-soul, r'n'b, rock a funk a je často přirovnávané k WILLOW, The Internet nebo Erykah Badu. Autenticita Negro Impacto, které tvoří zpěvačka Chi Chi a producent Laurence, ale rozhodně nechybí, o čemž svědčí i jejich účast na festivalech Electric Picnic nebo Forbidden Fruit.

Uly

Uly je vystudovaný astrofyzik a multiinstrumentalista z Dublinu, který začínal na hardcore scéně. Tu ale postupně nechal za sebou a vzal do rukou trumpetu. Jeho tvorba je ovlivněná popem, soulem, jazzem, je DIY a má nostalgický zvuk. Ulyho songwriting je hodně osobní a do značné míry se točí kolem identity a sebe sama.

Vstupné: Do 26 let 300 Kč, nad 26 let 400 Kč. Jednotné vstupné na sezení 500 Kč.