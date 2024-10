Kald Damu: Garden of Labour

Inscenace Garden of Labour je alegorií pozdního kapitalismu, v níž kulisáci budují zahradu, která poslouží jako dějiště pro tragickou lež. Garden of Labour tematizuje etiku práce, zpochybňuje hodnotu nekončící nadprodukce a neviditelné práce, která ji podporuje. Na jevišti se tak setkává skupina sedmi “kulisáků”, jejichž společným cílem je vybudovat zahradu – Garden of Labour.

K práci se každý z nich ale staví svým osobitým způsobem, jeden k úkolům přistupuje vyhýbavě, druhý s obsedantní pečlivostí. Vidíme tak sedm odlišných komentářů poukazujících na absurditu práce.

Zdroj fotky (Garden of Labour): Archa+