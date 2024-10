20 let Amplion Records

Vydavatelství Amplion Records, které se soustředí na soudobou českou autorskou činnost v oblasti jazzu a podobných žánrů, oslaví v Jazz Docku 20 let! V průběhu večera vystoupí tři špičkové kapely a jedna z nich – skupina Limbo saxofonisty a klarinetisty Pavla Hrubého pokřtí své nové album „Spirit of Chaos“.

Limbo (jazz – world music – improvising)

Limbo patří již 20 let mezi špičku současného českého jazzu. Kapela je rozkročena mezi vícero žánry, v podstatě je nad nimi. Neobvykle obsazené kvarteto vytváří na jazzovém základě univerzální hudební koláž. Improvizace, kompozice, komunikace a četné etnické názvuky se výrazně protínají po celou existenci kapely bez jakýchkoliv mantinelů, které by muzikanty omezovaly ve vyjádření. Trendy kapelu nezajímají - jdou svou cestou s jasným a zřetelným názorem. Jejich zásadní inspirací v jazzové historii je legendární band Art Ensemble of Chicago.

František Kop Trio (modern jazz)

Přední český saxofonista vystoupí tentokrát v triu s basou a bicími. Ve výběru repertoáru tohoto tria je kladen důraz na vlastní tvorbu, která směřuje k větší prokomponovanosti jednotlivých skladeb. Stylové rozpětí původních skladeb je poměrně široké, protože se inspiruje rozličnými hudebními vlivy – bluesem, funkem, latino-jazzem nebo free jazzem. Soubor ale také interpretuje některé skladby velikánů moderního jazzu, jako jsou J. Coltrane, W. Shorter či T. Monk.

Zuzana Dumková Band (folk - jazz - alternative music)

Zpěvačka, kytaristka, skladatelka a textařka Zuzana Dumková působí na tuzemské hudební scéně od počátku 90. let. Její projev vykrystalizoval od folkové tvorby přes fúze rocku, jazzu i world music a scénické hudby až k současné podobě, kterou nelze jednoznačně žánrově zařadit. Charakterizuje ji dynamická doprovodná kytara, citlivý zpěv a originální rozvíjení hudebních nápadů. Její debutové album Balance bylo nominováno na žánrovou cenu Anděl.