Joe Karafiát a jeho hosté

Joe Karafiát je český zpěvák, sólový interpret, kytarista the Plastic People of the Universe. Je autorem textů svých písní, které jsou inspirovány poezií J.H. Krchovského, Pavla Šruta či Egona Bondyho.

V první, sólové části programu uslyšíte skladby, které v rámci tohoto koncertu zazní vůbec poprvé, za doprovodu saxofonisty Kamila Janského (ze skupiny Laura a její tygři). Excelentní souhra charizmatického zpěvu, elektrické kytary a saxofonu v jejich podání je originální a strhující.

Ve druhé části programu se Joe Karafiát představí se skupinou Dr. Vykape v čele s hercem Jiřím Vyorálkem (výborným kytaristou, zpěvákem) ve spolupráci s ostatními hudebníky: Tondou Pěničkou (bubeníkem ze skupiny garáž), baskytaristou Martinem Starým, Janem Sokolem (s hrou na perkuse), saxofonistou Kamilem Janským.