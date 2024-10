Když odejde od rodiny muž, vzbudí to rozruch. Když odejde od rodiny žena, je to skandál a neomluvitelné. Dva stejné činy, dvě různá hodnocení a společenské dopady.

Krajčířce Evě je kvůli chudému původu zapovězena láska s Mánkem. On se za ni nedokáže v pravý čas postavit, a tak se Eva natruc vdá za kožušníka Samka. Ať všichni vidí, že ona Mánka k sobě nelákala. Láska si nedá ale poroučet; Evu a Mánka to k sobě stále táhne, nemohou si pomoci. Trápí se. Tak proč se konečně nevzepřít tomu, „co se má“? Tím spíš, když to uvidí celá ves. Ta ves, která je pozorovala, hodnotila, pomlouvala. A když nepůjde začít znovu zde, začnou jinde… hlavně, že spolu a s požehnáním.

Gabriela Preissová při psaní dramatu Gazdina roba vyšla ze své stejnojmenné novely. Autorce v té době nebylo ještě ani třicet a rozhodně nebyla připravena na poprask, který neidylickým vykreslením venkova vyvolá.

Zdroj fotky (Gazda a roba): Švandovo divadlo