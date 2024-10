Včera pes a zítra – premiéra

Nejlepší přátelé člověka se někam ztratili, útulky zejí prázdnotou a slepci jsou nahraní. O co bychom jako jedinci i společnost přišli a co by naopak naši čtyřnozí kamarádi získali, kdyby se od lidí oprostili, zkoumají mladí divadelní tvůrci ve své autorské inscenaci Včera pes a zítra.

„Haf haf, haf haf haf.“ Tohle je dost možná poslední štěkot na Zemi.

„Kočky účast na projektu odmítly, div, že nás nepodrápaly. Nehraje v něm ani Karel Roden,“ dodává režisér Dušek a slibuje dušek plnou psinu.

Datum premiéry: 17. 10. 2024

Režie: Otto Dušek

Hudba: David Majdl, Mikuláš Matoušek

Pedagogické vedení: Kateřina Iváková, Radek Brož, Jitka Nerudová

Hrají: Kamil Břicháčová, Matěj Havelka, David Majdl, Mikuláš Matoušek, Katarína Mišejková, Lucie Pokorná, Valentýn Pokorný, Klára Šmídová, Petra Zábrodská