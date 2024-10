Blaho na moři – když nás zradí větry je one man show pro dva, kterou hrají tři. V divadelní komedii s originálními skeči vystoupí Tomáš Matonoha, Petr Jeništa a Filip Cíl, ale taky Woskovec a Verich, Margita, Nárožný, Bohdalová a Dvořák a další.

Karel zdědil po rodičích solidní sumu, a tak se může věnovat svým zálibám. To je popojíždění v luxusních vozech, popíjení nejkvalitnějších rumů a hlavně windsurfing. Windsurfing to je styl života. Odvážný a dobrodružný. Ale on se nemusí bát, je moderní člověk a má aplikace. Tedy až do okamžiku, než ho na Jadranu zradí zákeřné větry.

Délka představení je 100 minut plus přestávka.

Premiéra 16. ledna 2025 v Divadle U Hasičů. Režie Luboš Balák, produkce Divadlo Komediograf.

Divadlo Komediograf je autorské divadlo Luboše Baláka a Moniky Tanečkové. Má za sebou řadu úspěšných komedií, které se stále hrají. Manželství v kostce, Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská, Zkurvení havlisti, Program na záchranu mužů, v nichž vystupují známé herecké osobnosti – Zuzana Kronerová, Oldřich Navrátil, Miroslav Hanuš, Vladimír Polívka, Roman Zach, Tomáš Matonoha, Tomáš Měcháček a další.

Vstupenky: https://goout.net/cs/blaho-na-mori-kdyz-nas-zradi-vetry/szingdx/

Zdroj fotky (Blaho na moři – když nás zradí větry): GoOut.net