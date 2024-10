FILM: Fenomén Bruno Gröning – 3. díl

Třídílný dokumentární film, který v kombinaci rozhovorů a hraných scén zpracovává život a působení Bruna Gröninga (1906–1959), nazývaného zázračným léčitelem, v poválečném západním Německu.

FENOMÉN BRUNO GRÖNING

Po stopách „zázračného léčitele“

V roce 1949 se Bruno Gröning dostává do povědomí veřejnosti uzdravením nevyléčitelně nemocného chlapce. Ke Gröningovi začínají proudit davy lidí hledajících uzdravení a pomoc, kterou u lékařů nenalezli. To pokračuje i v 50. letech a jsou hlášena nová vyléčení. Tisk z věci vytváří senzaci. Gröning působí zcela zdarma. I přesto je díky nevoli úřadů Gröningovi působení postupně zakazováno. Zároveň však neustále dochází k uzdravením. V rozhovorech s Gröningovými současníky jsou popsány konkrétní případy vyléčení z často těžkých fyzických i duševních zatížení, se kterými si klasická medicína nedovedla poradit. Film odkazuje na Gröningem šířené univerzálně platné poznání a principy, podle kterých by lidé měli žít i dnes, aby jejich tělo bylo zdravé a aby se jim v životě dařilo.

2003, Německo

Režie: Thomas Busse

Český dabing (2024) (Jan Šťastný, Vlasta Peterková, Jaroslav Dušek, Nela Boudová, Libor Terš, Tomáš Juřička, Kamil Zahálka, Zuzana Slavíková, Bohuslav Kalva ad.)

7.10.2024 (1. díl, 1h44min)

14.10.2024 (2. díl, 1h33min)

21.10.2024 (3. díl, 1h27min)