Ve čtvrtek 17. října od 20:00 v pražském Kaštanu vystoupí Justin Lavash, který svou virtuózní hrou na kytaru spojí prvky blues, folku a jazzu.

Jeho fenomenální technika a kytarové schopnosti často vyrážejí posluchačům dech, a nechává je občas jen žasnout nad tím, co všechno je možné s jednou jedinou kytarou. Justin Lavash se označuje za „fingerstylového“ kytaristu a vzhlíží se v Britských folkových legendách jako jsou Richard Thompson nebo John Martyn – je ale z mladší generace, a tak v jeho tvorbě nechybí ani stopy New Wave a dalších tanečních žánrů.

Lavashův hluboký a uhrančivý hlas vtáhne posluchače do skladeb a nechá

vstřebávat jeho silné texty, které jsou vnímavé, nezřídka autobiografické s

pronikavým smyslem pro ironii. Jeho skladatelský talent jde ruku v ruce s jeho

schopností prezentovat písně na živých koncertech, na kterých se cítí nejvíce jako doma.

Do České republiky se přestěhoval v roce 2004 a od té doby spolupracoval a napsal několik písní pro jedny z nejuznávanějších českých umělců jako je Lenka Dusilová, Monika Načeva, Radůza, Moimir Papalescu, Radůza, DG307, Vladimír Merta či Michal Horáček. Jeho písně „Brother“ a „Dizzy and Stranded in Prague“ z let 2012 a 2013 byly na albech oceněných hudebními cenami Anděl.