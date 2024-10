Paramount Styles (US/EU), Elysian Fields (US)

Ve středu 16. října od 20:00 v pražském Kaštanu zahrají Paramount Styles (US/EU) a Elysian Fields (US).

PARAMOUNT STYLES (US/EU)

Debutové album nahrál Scott McCloud s Alexisem Fleisigem (Girls Against Boys), Richardem Fortusem (Guns N‘ Roses, The Psychedelic Furs) a několika dalšími. Na koncertech pak kapelu tvořili Alexis Fleisig, Geoff Sanoff (Edsel, Stratosphere) Simon Lenski (DAAU) hrající na violoncello a Chris Smet (Star Club West) na sólovou kytaru. V roce 2008 se během amerického turné zúčastnili také John Schmersal (Enon) a Geoff Sanoff, Jessica Billey, Michael Hampton a Julia Kent. Na jaře 2009 kapela absolvuje poprvé turné po Evropě s kytaristou Chrisem ‚The Sound‘ Smetem.

V roce 2010 se Scott stěhuje do Evropy a usidluje ve Vídni. Nějaký čas kapela koncertuje v různých sestavách, kdy se k základnímu triu McCloud-Fleisig-Smet přidávají různí baskytaristé a cellisté, až se nakonec sestava s dvěma českými posilami ustáluje na sestavě:

SCOTT McCLOUD – vocal, acoustic guitar

(US/ Soulside, Girls Against Boys, New Wet Kojak, Operator etc.)

ALEXIS FLEISIG – drums

(US/ Soulside, Girls Against Boys, Obits, Bellini, Savak etc.)

ADAM „Aran“ NENADÁL – bass

(CZ/ Gnu, Aran Epochal, Aran Satan, Prohra Praha, Ari & Indi)

VÁCLAV ORCÍGR – cello

(CZ/ Or, Vlněna, 50 m znak, Cardo & Decumanus…)

CHRIS SMET – lead guitar

(BE/ Star Club West, Roadhouse Libra…)

ELYSIAN FIELDS (US)

Elysian Fields je americká kapela z Brooklynu v New Yorku, kterou v roce 1995 založili zpěvačka a básnířka Jennifer Charles a kytarista Oren Bloedow. Jejich hudba bývá někdy označována jako „noir rock“, a to díky svým temným a tajemným zvukům a lyrice. Kapela používá především akustické nástroje, převážně kytaru, klavír, baskytaru a bicí, občas se objeví i orientální nástroje, klasické smyčce a jemná elektronika, přičemž ústředním bodem je hlas zpěvačky Jennifer.

Elysian Fields ve Spojených státech zaznamenali úspěch na undergroundové scéně, ale větší popularitu si získali v Evropě. Pochvalně se o nich vyjádřil i známý spisovatel a publicista Nick Kent. Od svého vzniku si kapela získala poměrně oddané kultovní příznivce. Kromě dobře přijímaných alb je kapela známá také pro svá silná koncertní vystoupení. Základní dvojici obklopuje neustále se proměňující sestava – v Elysian Fields hrála v různých obdobích i řada opravdu renomovaných muzikantů: všichni členové kapely Jeffa Buckleyho, členové Medeski Martin and Wood, Ed Pastorini, Ben Perowsky, James Genus, Thomas Bartlett, Jamie Saft a členové Ollabelle a další.