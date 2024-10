Mezinárodní charitativní trh ambasád 2024 je tady – přijďte nakoupit dárky s příběhem a podpořte dobrou věc! Oslavte začátek sváteční sezóny a vezměte sebou celou rodinu a přátele na pulzující festival, kde na vás čekají vánoční dárky a mikulášské dobroty z více než 40 zemí.

Čeká vás mnohem víc než jen vánoční trh – je to oslava chutí, vůní, umění, hudby a tance! Připravte se na cestu kolem světa a objevte fascinující kultury, pestré kostýmy a neodolatelné tradiční výrobky.

Na co se konkrétně těšit? Sladkosti, koření, gurmánské pochoutky, ale také nádherné rukodělné výrobky, hračky, knihy, sklo, porcelán, kosmetika a módní doplňky. A co je na tom nejlepší? Každý nákup, každá vstupenka a každý lístek do tomboly přispěje na podporu českých charitativních organizací.

Tento výjimečný trh připravovaný diplomaty z více než 40 zemí a nad nímž tradičně přebírá patronát první dáma, je doslova pastvou pro oči, duši i smysly! Nepropásněte příležitost užít si pravou atmosféru Vánoc a zároveň udělat něco dobrého.