B&B: TADY A TEĎ – pohybový stand-up

Barbory. Furt jim něco uniká. Nebo se aspoň neustále bojí, že jim každou chvíli může něco uniknout. Že nestíhaj všechno, co by chtěly. Že nepoberou všechno, co by chtěly. Že neuspokojí všechny tak, jak by chtěly. A tak se urputně snaží „vyzenovat“ na lekcích jógy, na bowlingu i na Tinderu.

Prý stačí prostě být tady a teď. Ale jak, když musí za pár minut být támhle?! A co vy? Už taky máte všeho dost a potřebujete si odpočinout? Dopřejte si pořádnou dávku zenu. Dovolte si pro jednou nekontrolovat čas.

CÍLOVÁ SKUPINA: 15+

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 50 min