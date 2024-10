Sakobi v Jazz Docku

Sakobi je nový projekt spoluhráčů z kapely Vilém Spilka Quartet. V kapele hrají saxofonista Radek Zapadlo na saxofon, Vilém Spilka netradičně na kontrabas a Martin Kleibl na bicí. Protože spolu dlouhodobě působí i v jiných sestavách, jsou na sebe úzce hudebně napojeni.

Radek Zapadlo se na české jazzové scéně s úspěchem pohybuje už přes dvacet let, v současnosti nejvíce po boku Mateje Benka, Ondřeje Rumla, hraje v Cotatcha Orchestra, vlastní formaci Four in Blue i zmiňovaném Vilém Spilka Quartet. Martin Kleibl po osmiletém působení ve Filharmonii Brno osciluje v žánrové výseči od klasiky po pop, hraje v OK Percussion duo s marimbistou evropské třídy Martinem Opršálem, doprovází zpěváka Petra Bendeho a je motorem kapely Vilém Spilka Quartet. Vilém Spilka pro účely projektu Sakobi vyměnil svůj hlavní nástroj kytaru za kontrabas, jemuž se začal věnovat v období pandemie covidu.