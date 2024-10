Jazz Dock Dětem: Rytířská pohádka

Veselá písničková pohádka plná dobrodružství, kde děti potkají dva rytíře, taky loupežníky a trpaslíka. Rytíř Dobromír se vydá do světa vysvobodit krásnou princeznu Růženku. Cestou v krčmě potká hospodského Jaroslava, který se k Dobromírovi přidá a bezhlavě se do obrázku princezny zamiluje. Podaří se rytířům vysvobodit princeznu Růženku? Ano nebo ne? To se dozvíte až na konci pohádky.

V pohádce zazní písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, jako třeba Skřítkové, tesaři, Když si tě dívko představím nebo Zavolejte stráže.