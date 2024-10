Nekompromisní příběh českého krále zvrhlosti. Samir Hauser ve své biografii odhaluje pravou tvář devadesátek

Jak opravdu vypadal život v Praze v průběhu divokých devadesátek? To ve své biografii nazvané Vyvrhel odhaluje „český král zvrhlosti“ Samir Hauser. Oficiální křest knihy proběhne 29. listopadu v pražském klubu Futurum během křtu nového alba Vanessy s názvem Škleb, kde budou mít čtenáři možnost prohlédnout si Samir Hausera přímo na pódiu a částečně tak zažít to, o čem si přečetli. Autentičtější náhled do divokých 90. let v Praze rozhodně nenajdete.

Samir Hauser je zpěvák, textař a kontroverzní frontman legendární pražské elektronické kapely Vanessa. Tohoto krále zvrhlosti, který vystupuje také pod pseudonymem Bruno Ferrari, jste mohli vidět šňupat kokain z Bible v živém vysílání České televize, zvracet na koncertech na hlavy svých fanoušků, házet na ně kila živých červů a mrtvých krys.

Skandály ho provázejí od začátku 90. let, kdy se datuje vznik kapely Vanessa, ale také vzestup drogové scény, jejíž byl přímým účastníkem. Nejen o tom je Samirova biografie, která představuje známé i neznámé figurky, jež byly součástí svobody a syrovosti devadesátých let tak, jak je spousta lidí zažila, ale nikdo se o tom neodvážil realisticky napsat.

Součástí knihy je i rozhovor s Luďkem Staňkem, bývalým hudebním reportérem, který se Samirem dělal rozhovory už začátkem 90.let. „Chcete vědět, jak se kalilo v Praze v devadesátejch letech? Jaký postavičky se tenkrát potulovaly po klubech? Zapomeňte na ty kecy o devadesátkách, co vám cpou do hlavy. Byla tu jen jedna kapela, co se s ničím nesrala, a jen jeden zpěvák, co do toho šel po hlavě – Vanessa a Samir Hauser. A víte, co se dělo po koncertech Vanessy? Jestli na to máte koule, připravte se na totálně nekorektní a syrovej životní příběh Samira Hausera. Z týhle knihy se dozvíte o svobodě určitě víc, než ze spisů Václava Havla. Varování: není to čtení pro každýho,” upozorňuje Luděk Staněk, český publicista, kritik, scenárista, moderátor a stand-up komik.

Kniha svými ukázkami v crowdfundingové kampani vzbudila velký zájem a předplatilo si ji více než 400 lidí. Následně se vydání ujalo nové nakladatelství OKRAJ, které má ve svém portfoliu úspěšné tituly jako Muklové a Šlajsny od Daniela Flaszy nebo Sex, Disco, Revoluce! od Ivana Jonáka. Samir Hauser do této společnosti skvěle zapadá, protože nakladatelství už svým názvem naznačuje, že se zaměřuje na literární outsidery, kteří však pro českou společnost odvedli velký kus kulturní služby a dokáží o tom zpětně autenticky hovořit.

„Nebojíme se ničeho. Vydáváme autory, na které ostatní nakladatelství nemají odvahu. To je náš slogan a podle toho se řídíme,” říká Daniel Flasza, autor úspěšné a oceňované knihy Muklové a Šlajsny a nakladatel vydavatelství OKRAJ.

Nový knižní titul, který vychází pod záštitou nakladatelství OKRAJ, bude k prodeji již od pondělí 7. října na OKRAJ STORE a od 5. listopadu také v knihkupectvích Luxor.