Christoph Höschele, Leo Trotsenko: Go to the source! Díla obou mediálních umělců - videa, objekty, kresby a instalace - se zabývají tématem „zkoumání a zaznamenávání přírody“. Ve spolupráci s Akademií věd ČR je její součástí i výpůjčka výstavy VODA. Projekt se koná v rámci https://www.ontheroadcall.at/.

