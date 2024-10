Pražská elektronická parta The Tchendos vydává po šestnácti letech nové album s názvem The Tchendos Meet the Universe. Od první desky Kill Death udělala kapela ohromný krok kupředu. To se odráží v jejich novém zvuku, v pestrosti nahrávek od pomalých downtempových skladeb až po rychlé taneční new disco songy i v propracovaných textech.

Na křtu v Lucerna Music Baru v Praze představí The Tchendos všechny skladby z nového alba, ale samozřejmě nebudou chybět ani osvědčené hity, kterými tato žižkovská parta již několikrát roztančila po střechu zaplněný Lucerna Music Bar.

Doors 19:00 Start 20:00

Zdroj fotky (The Tchendos v Praze): Lucerna Music Bar