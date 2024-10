Proměňte svůj interiér za víkend. Už vás nebaví interiér vašeho bytu a připadá vám okoukaný? Necítíte se v něm dobře a přemýšlíte o změně? Zatoužili jste někdy proměnit svůj interiér po vzoru televizní reality show a nevíte, jak začít? Přihlaste se na můj seminář zaměřený na rychlou, efektní a cenově dostupnou proměnu interiéru! Odnesete si z něj praktický návod, podle kterého zvládnete „krok za krokem“ proměnit svůj domov za víkend s minimální investicí a maximálním efektem.

Co se dozvíte: -nejčastější chyby, které Vás mohou stát čas a peníze -osvědčené postupy prostorové maximalizace -návod, jak interiér správně osvětlit -tipy pro efektní kombinace barev -konkrétní případy a řešení Speciální bonus: E-book s jednoduchým návodem „Krok po kroku“ + každý účastník, který mi do 30.10. pošle plánek a fotografii svého interiéru, ode mě získá sadu základních doporučení pro rychlou proměnu jeho domova! Pro koho je seminář určen: -pro všechny, kdo chtějí proměnit svůj interiér -pro ty, co nemají dostatek financí -pro ty, co nemohou věnovat proměně příliš mnoho času.

Zdroj fotky: fb Proměňte svůj interiér za víkend