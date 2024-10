Popový spektákl naplněný emocemi: Oscar and the Wolf se vrací v plné síle. Pop, R&B, klubová elektronika – Max Colombie neboli Oscar and the Wolf nezná hranic. Jeho hudba je dramatická i napojená na reálné pocity, dokáže dojmout i roztančit. A o koncertech to platí dvojnásob, ty totiž nabízejí strhující vizuály, které ale nikdy nezastíní skutečné emoce, jichž je tahle hudba plná. V singlech z nadcházející desky Taste, se kterou Oscar and the Wolf po novém roce vyrazí na turné, to je patrné víc než kdy dříve.

25. října vyjde Oscar and the Wolf album Taste, které jasně říká, že tou nejnávykovější substancí není žádná z drog, ale láska. Colombie na albu ukazuje své zranitelné stránky, aniž by ale jeho hudba přišla o svůj vnitřní náboj a energii. Z blyštivé a v něčem nepřístupné popové persony se postupně klube člověk, který se nebojí sdílet, kým hluboko uvnitř skutečně je.

Zdroj fotky: fb Oscar and the Wolf v Praze