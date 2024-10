Festival dětského divadla VILOmeniny pro malé i větší hrdiny nabídne o víkendu 8.–10. listopadu kromě divadelního programu také koncert kapely Žampion, chybět nebude ani výtvarná dílna, venkovní hřiště VILAmovánky a herna s hračkami od Utukutu. Program zahájí v pátek 8. listopadu letošní novinka Geisslerů Alchymisti: Zlatodějný teatrolab. V interaktivní inscenaci pro děti od 10 let nahlédnete do pěti alchymistických laboratoří a spolu s průvodci z Tajného řádu Rudolfa II. i jejich dávnými rádci budete hledat Kámen mudrců pro dnešní svět.

Sobotní dopoledne naopak bude patřit nejmenším dětem do tří let, pro které Filharmoniště připraví seznámení s vážnou hudbou. Smyčcové duo Gadrew way zahraje skladby nejznámějších skladatelů jako Antonín Dvořák či W. A. Mozart. Odpoledne pak spolu s Malým divadlem v Českých Budějovicích zaplaví svět i VILU gumové kačenky. Inscenace GAGA představuje nejmenším divákům fantastické osudy migrujících kachniček a hravou formou je seznamuje s vlivem člověka na životní prostředí. Diváci se společně s kachničkami setkávají s přirozenými obyvateli vodních ploch, ale i s plastem a dalšími odpady, které ohrožují jejich život.

Sobotní večer pak bude patřit premiéře. Kolektiv TMEL představí Pelech, sondu do hravého, imaginativního světa, kde každý obyvatel, objekt a nerost tvoří živoucí součást bohatého ekosystému. Město je svébytným tvorem stejně jako všichni jeho obyvatelé a nachází se na planetě, která není o nic méně naživu než každý, kdo na ní přebývá. Toto představení pro diváky od sedmi let zahájí rovněž nedělní program, a to od 10 hodin dopoledne. Po obědě naváže pohádka Rytíři od pravidelných hostů VILOmenin Toy Machine. V loutkové inscenaci volně inspirované legendou o svatém Jiří nebude chybět rytíř, drak ani krásná princezna. Děti od tří let zažijí spolu s hlavním hrdinou dobrodružství z dob, kdy ještě po zemi chodili draci a udatní rytíři bojovali o dámy svého srdce. Program vyvrcholí koncertem skupiny Žampion.