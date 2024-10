Poznat život v Praze v době předhusitské, ponořit se do středověkého dolu i mezi zdi klášterních cel nabízí výstava v Galerii Věda a umění v sídle Akademie věd na Národní třídě. Historickou realitu zakusí návštěvníci v rámci výstavy Cesta do historie za pomoci mobilní aplikace, která propojí panely výstavní síně s věrohodnými 3D rekonstrukcemi, modely a atraktivními vizualizacemi, které pomáhaly vytvořit vědecké týmy AV ČR.

Na začátku výstavy nazvané Cesta do historie si příchozí nainstalují do mobilních telefonů speciální aplikaci. Ta je v expozici rozčleněné na pět částí propojí prostřednictvím značek s existujícími digitálními modely, detailními mapami a záznamy, shromážděnými mnohaletou výzkumnou prací vědců a vědkyň z Historického ústavu AV ČR a Archeologického ústavu AV ČR, Praha.

Virtuálně se budou moci například projít předhusitskou Prahou, a to v Tomkově plánu Prahy, který umožňuje porovnat vývoj města od 15. století až do současnosti. Prostřednictvím 3D modelů si budou moci představit stísněné podmínky středověkých horníků při těžbě stříbra a dalších rud.

Výstava Cesta do historie je otevřena od 12. září do 11. listopadu 2024 každý všední den od 10.00 do 18.00 hodin. Součástí výstavy bude v rámci Týdne Akademie věd (4.–10. listopadu 2024) série komentovaných prohlídek určených zejména pro školy, při nichž bude prezentována širší verze rekonstrukcí a vizualizací historických lokalit a nálezů.