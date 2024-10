„Já secese“ je opulentní vizuální zážitek od tvůrců světově úspěšné show Vivaldianno v čele s Michalem Dvořákem, členem skupiny Lucie. Je to představení plné výbuchů barev a oživlých Muchových mistrovských děl. Je to živý koncert špičkových instrumentalistů, je to invenční taneční performance plná ekvilibristické akrobacie. Je to velkolepá 3D projekce plná unikátních technologií.

Překvapivé propojení všech těchto výrazových prostředků vytváří jeden ohromující celek, který je rámován podmanivými hlasy vypravěče Jiřího Dvořáka, Marka Lambory a Ines Ben Ahmed. Během show vystoupí špičkoví čeští hudebníci, mimo jiné sólistka Martina Bačová nebo Jůlie Svěcená. Taneční a akrobatická čísla ztvární umělci, kteří vystupují po celém světě, jako například sólisté baletu Národního divadla a dalších významných projektů.

Zdroj fotky (Já, Secese): Divadlo Hybernia