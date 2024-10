Faithless 2024

Taneční muziku dělají už skoro třicet let a dostali ji na sportovní stadiony. Jsou to legendy britské dance scény, stejně jako Underworld nebo The Chemical Brothers. Vypořádali se s obrovskou ztrátou a začali tvořit nové věci. Teď se Faithless vydávají na velkou šňůru po Evropě a neskutečnej taneční mejdan čeká i Prahu. 8. prosince 2024 ve Foru Karlín.

I když Faithless znamená v překladu „bez víry", tak tahle parta rozhodně bez víry není. Po úmrtí frontmana Maxiho Jazze museli Faithless zvážit, jestli je možné bez něj pokračovat. Věřili a věří, že to je nejen možné, ale dokonce nezbytné. Vlna fanouškovské podpory, která se zvedla, byla dechberoucí a všechny přesvědčila, že pokračování v tom, co s Maxim započali, je to, co fanoušci chtějí. A taky je to perfektní možnost, jak uctít Maxiho odkaz. A proto se chystá nové album a velkolepé turné s názvem Champion Sound.

Po osmi letech se letos Faithless poprvé vydali znovu na pódia a zjistili, že jim to pořád skvěle jde. Neskutečně. I bez Maxiho a hlavně pro Maxiho. Nejnovější singl s příznačným názvem Find a way je pocta klasické elektronice. A přestože přesné datum vydání alba kapela ještě neoznámila, před pražským koncertem by se to mělo stát, takže bude ideální příležitostí, jak si nové tracky užít live.