Nejlepší průvodkyně sebevědomou sklíčeností Gen Z: Emei nás vezme do králičí nory a zase zpět. Je to jen pár let, co losangeleská hudebnice Emei vydala svůj první singl, nakažlivá energie jejích songů už ale dokázala strhnout miliony fans po celém světě.

Po úspěchu debutového alba Scatterbrain teď vydala Emei nové EP Rabbithole. Elektrizující Gen Z pop, jehož trvanlivost se neomezuje na délku videa na TikToku, který před pár lety ovládla svým songem Late to the Party.

Zdroj fotky: fb Gen Z: Emei