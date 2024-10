3. října se v Beseder Gallery uskuteční vernisáž výstavy ukrajinského umělce Andreye Kovalenka. Jeho styl a tvůrčí rukopis jsou rozpoznatelné. Jedná se o elegantní směs expresionismu s naivním uměním a jeho jasná paleta je typickým znakem jihoukrajinské výtvarné školy. „Ve své tvorbě považuji za důležitou expresi, volnou interpretaci prostoru a času, barevnou sytost zachycenou v linii energie gesta,“ říká o sobě umělec.

Výstavu v Beseder Gallery se rozhodl nazvat „Traveling palette“, což není překvapivé – je velkým milovníkem práce v plenéru a projel téměř celou Ukrajinu a aktivně zkoumá její přírodu a krásu. „V našem světě počítačových technologií a digitální estetiky je pro mě důležité sdílet s lidmi výhradně to, co prochází skrze ruce a srdce. Chtěl bych, aby návštěva mé výstavy byla únikem, přenesením do jiné reality.“

Zdroj fotky (Andrey Kovalenko): Beseder Gallery