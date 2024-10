Středobod, Nixies a The Interlude v Klubovně

srdečně vás zveme na slibnou party studentských kapel do KLUBOVNY: KONCERT STŘEDOBOD, NIXIES, THE INTERLUDE 31. 10. '24 18:45 dveře 19:00 hrajeme vstup: 200,- Kč na místě Přijďte včas, začneme zostra a končit budeme, až nás vyhodí. A to nebude dlouho trvat. -------------- STŘEDOBOD Čtyři kluci z Prahy svedení každý z jiného směru do jedné kapely, kde našli Středobod svých hudebních vkusů. Jejich hudební kořeny se roztahují od blues, přes funk, po hardrock.

NIXIES Do Čech spadlí muzikanští ufoni na kulturní potulce večerní Prahou. Nixies v průběhu podzimu 2024 vydají postupně 4 singly z chystaného alba. Energické živé vystoupení charakterizuje multiinstrumentální nasazení a našlapaná rytmika. Koncertní set je postavený na vlastních autorských skladbách. V Klubovně nixies zahrají v sestavě Maty (kytary, klávesy, saxofon, flétna, zpěv), Daniel (bicí) a stálý host kapely Václav (basa). Indie post-all music fusion. THE INTERLUDE Jedna z nepřehlédnutelných dívčích formací ve střední Evropě. Temnější alternativní zvuk, punkovější syrovost, chytlavé riffy a generační muzikantská výpověď nenechávají nikoho na pochybách, že kde hrají The Interlude, tam má smysl zajít. Autorskou tvorbu tohoto tria můžete poslechnout i na streamovacích platformách, ale opravdový zážitek poskytne především živé vystoupení této kapely.