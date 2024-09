Jazz Dock Dětem: O nešťastném staviteli

Představení O nešťastném staviteli na motivy pověsti o opravách povodní poškozeného Karlova mostu. Interaktivní příběh je zasazen do novodobého rámce, díky kterému se dozvíme další zajímavosti o tomto nejstarším dochovaném kamenném mostě v Praze.

Mladý a ctižádostivý stavitel se zaváže, že most opraví, ale spolčí se přitom s ďáblem, kterého se snaží přelstít a zle na to doplatí. Jak to s ním dopadne?