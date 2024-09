Říše loutek uvádí: O pejskovi a kočičce

Pejsek a kočička spolu bydlí v domečku a snaží se všechno dělat tak, jak to dělají lidé. Někdy se jim to daří docela dobře, ale většinou to všelijak popletou, například když pečou dort nebo když se rozhodnout vytřít podlahu a zažijí nečekaná překvapení.

Délka představení: 45 minut, vhodné pro diváky od 3 let

Autoři: Josef Čapek, Karel Makonj

Loutky a výprava: Ivan Antoš

Hudba: Milan Jíra

Režie: Hana Zezulová