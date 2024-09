Divokej Bill v Praze

Ahoj kamarádi! Jak jsme vám v jednom z našich insta a facebook livestreamů na jaře odtajnili jen tak zlehka, že na podzim pojedeme akustické turné, tak si představte, že už je to tady! To čekání nakonec docela uteklo, ne?

Tak teď k věci! Připravili jsme si pro vás 12 klubo-kulturáko míst, kde se během listopadu a prosince potkáme. Teda, my tam určitě dorazíme a věříme, že náš akustický koncert po deseti letech si nenecháte ujít i vy Pokud vše půjde jako po másle, tak pro vás snad budeme mít i krátký dokument, který vám pustíme před koncertem. Tak nám držte všechny pěsti, ať se to stihne, protože v těchto dnech ho akorát dotáčíme, takže to je docela honička.

A kde že se to teda vůbec uvidíme?

8.11. – VIMPERK – Hotel Zlatá hvězda

9.11. – KADAŇ – Orfeum

15.11. – TEPLICE – KNAK

16.11. – VYSOKÉ MÝTO – M-Klub

22.11. – PLZEŇ – DEPO2015

23.11. – BRNO – První Patro

28.11. – PÍSEK – KD Písek

30.11. – HRADEC KRÁLOVÉ – MOOD Hradec Králové

4.12. – OSTRAVA – BARRÁK Music club

5.12. – OLOMOUC – S-Klub

14.12. – JABLONEC – Eurocentrum

20.12. – HOŘOVICE – Společenský dům Hořovice

7.1. – LUCERNA PRAHA – Velký sál