ZuZu Kabaret: Cirque d'Amour

Připravte se na chvíle nabité vzrušením, šarmem a dobrým vkusem! Náš výjimečný ZuZu večer vás vezme na fascinující cestu do světa kabaretů, kde se umění prolíná s vášní! A na co se můžete těšit? Kromě okouzlujících burlesky, které oslnily publikum i na mezinárodní scéně a probudí ve vás touhu po svobodě a kráse, se můžete též těšit na taneční vystoupení ve stylu 20. a 30. let, insirováná kultovním filmem Cabaret!

Éterický zpěv, který vás okouzlí a ukáže vám, jak moc může hudba hýbat světem. Sexy cirkus, kde akrobacie a zábava splynou v jeden úžasný zážitek, který vám vezme dech! A to není vše! Připravili jsme pro vás také tombolu a soutěž o lákavé ceny a samozřejmostí je bohatý výběr ze skvělých drinků a koktejlů skvělého baru. Připravte se na atmosféru plnou peprného humoru a šarmu!

Obsazení: Zpěv - Adel Fox Show Burleska - Elektra Show Yasmine de Mortifiere Angelica G’LAmour Akro tanec - Creepy Clowns Side dancers- Wild Cherries Přijďte s námi oslavit krásu umění kabaretu a nenechte si ujít tuto jedinečnou akci! Vytvoříme pro vás večer plný nezapomenutelných okamžiků a skvělých vzpomínek!