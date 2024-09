Five Leaf Clover: křest alba Near Sea Experience

Five Leaf Clover, folk-rocková kapela z Prahy, vás zve na jedinečný koncert plný irské hudby s rockovým nádechem. Pod vedením jejich maskota Shamuse McSmellyho vám přinesou silný hudební zážitek a to v podobě křtu zbrusu nového CD "Near Sea Experience".

Na koncertě vystoupí také speciální host, a to kapela Distillery Rats z Německa, která přinese svůj jedinečný mix folk punku a irské hudby!