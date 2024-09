Ondřej Ruml - Šanson Věnováno Petru Hapkovi. “Co je to šanson? Francouzské slovo, které v v překladu znamená píseň. Ano, šanson je obyčejná píseň, která ale posluchačům před očima vyjeví obraz. Nemusí ani zavírat oči, prostě jsou toho najednou součástí. Někdy to hřeje, jindy zebe, ale vždycky je to opravdové a ryzí.”

Obsazení:

Ondřej Ruml - zpěv

Martin Brunner - klavír

Tomáš Baroš - kontrabas

Bady Zbořil - bicí