Buffalo Kids, nový animovaný snímek plný dobrodružství a emocí, zavede diváky na strhující cestu napříč Divokým západem. Film sleduje příběh dvou irských sourozenců, kteří se po příjezdu do Ameriky vydávají hledat svého ztraceného strýčka. Do kin tento animovaný zážitek pro celou rodinu uvede 3. října 2024 společnost Bohemia Motion Pictures. Co myslíte, byl to dobrý nápad, jet na Divoký západ?

Buffalo Kids - Příběh plný odvahy a přátelství

Mary a Tom jsou mladí sirotci, kteří přijíždějí do New Yorku s nadějí, že se o ně postará jejich strýček. Když však po něm na přístavišti není ani stopy, rozhodnou se sami vyrazit za ním do Kalifornie. Vydávají se na cestu napříč nebezpečnou a nespoutanou Amerikou, nasedají na vlak a přidávají se ke skupině sirotků na cestě do nových domovů. Ve vlaku se spřátelí s neobyčejným hrdinou, který navždy ovlivní jejich životy.

Film Buffalo Kids ukazuje, že s trochou odvahy, bystrostí a věrnými přáteli lze překonat jakoukoliv překážku. Na své cestě se Mary a Tom setkávají s padouchy, nečekanými spojenci a zážitky, které je dovedou až k jejich vysněnému domovu. Snímek je plný emocí, napětí a vtipu, který potěší jak děti, tak dospělé. Nakonec, ten největší poklad nemusí být vidět – je to pocit, že patříte tam, kde jste přijímáni takoví, jací jste.

„Příběhy, které překonávají předsudky a které nám umožňují se zamyslet a cítit se po jejich zhlédnutí jako lepší lidé, se musí vyprávět. Všechny tyto prvky jsme chtěli ztvárnit v Buffalo Kids,“ uvedl k námětu filmu jeho režisér Pedro Solís García.

V českém znění postavy ožijí hlasy Mikuláše Převrátila, Tomáše Juřičky, Terezy Chudobové, Martina Sobotky, Bohdana Tůmy a dalších.

Zdroj fotky: fb Zdroj fotky Buffalo Kids