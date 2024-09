K příležitosti oslav 30 let vzniku Prahy 12 srdečně zveme na Den Prahy 12, který se uskuteční v náhradním termínu 5. října 2024 na Sofijském náměstí. Letošní ročník akce je spojen se slovenskou kulturou.

Na Dni Prahy 12 vystoupí kapely Laura a její tygři (11:30), NO NAME (14:00), Prague Queen (16:00) a večer zakončí So Fine (19:00). Folklorní soubor Limbora zatančí v doprovodu s cimbálovou muzikou (18:00).

Svojí návštěvou nás poctí její excelence paní Ingrid Brocková, velvyslankyně Slovenské republiky v ČR. Ve stáncích budete moci na Dni Prahy 12 ochutnat slovenská vína, sýry, lokše a regionální speciality. MČ Praha 12 představí přihlášené projekty do participativního rozpočtu na rok 2024 a vyhlásí vítěze soutěže o nejhezčí předzahrádku v městské části. Pro děti a mládež je připravený veletrh volnočasových aktivit.

Na více než 20 stanovištích si děti vyzkouší na akci Den Prahy 12 různorodé aktivity od sportovních klubů, tanečních kroužků, knihovny, DDM nebo i chovatele drobného zvířectva. Nebude chybět ani skákací hrad a oblíbené stanové městečko Čtyřlístkov s dílničkami a fotokoutkem. Samozřejmostí jsou stánky s občerstvením. Moderuje Jolana Haan Smyčková. Změna programu vyhrazena.

