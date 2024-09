Dead by April + Our Mirage + All Faces Down

Kapely Dead by April, Our Mirage a All Faces Down vystoupí v pražské MeetFactory 3. října od 18:00. Švédská metalcorová parta Dead by April se po 7 letech vrací do České republiky s novým albem The Affliction, které přináší svěží zvuk, silné texty a melodické kytarové riffy. Pro tuto show Dead by April slibují směsici vizuálních efektů, které doprovodí jejich živou hudbu.

V MeetFactory na to nebudou sami, doprovodí je německá post-hardcore / metalcore kapela Our Mirage a post-hardcorová kapela z Vídně, All Faces Down.

Zdroj fotky: Fb Dead by April