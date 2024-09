Dead Like Juliet + Awake The Dreamer + Atena

V pátek 11. října do CrossClubu vtrhne italská metalcore / hardcore parta Dead Like Juliet, která sama sebe popisuje jako „New Wave of Heavy Music from Italy“. Jejich hudba využívá kromě klasických corových prvků také syntezátory anebo klavír a v textech se často zabývají politickými a filozofickými tématy.

Jako co-headlineři s nimi turné jedou švédští emocoristé Awake the Dreamer. Ti už prostory CrossClubu znají, vystupovali v nich totiž v lednu jako speciální hosté na show Self Deception pod naší společnou taktovkou Brainwave Production a coreMusic.

O support a patřičné rozhecování publika se postará norská banda Atena, kterou můžete znát z jejího sólového koncertu taktéž pod naší společnou taktovkou. Tenhle březnový večírek v Chapeau Rouge se velice podařil, a tak se na Atenu těšíme i tentokrát..

Zdroj fotky: Fb Dead Like Juliet