„Jasně že piju v práci, jinak by můj výkon nebyl vopravdovej!“ A znáte ten, jak přijde šest Hamletů na bar a objednají si jedno espresso? A znáte ten, jak si dají belgický chlebíček? Přijďte zjistit, co se odehrává na divadelním baru během představení. Dnes večer hrajeme Polární kruh, poslední nedokončenou hru Antona Pavloviče Čechova. Jak divadelníci tráví čas před svým dalším výstupem? Kolik času zbývá mistrům osvětlovačům do další světelné změny, kterou musí odbavit? A jak ho naplní?

Bar jako místo setkávání. Bar jako bojiště. Bar jako střídačka mezi výstupy. Zažijte unikátní divadelní projekt, ve kterém můžete nahlédnout Divadlo Na zábradlí z netradiční perspektivy. Site-specific performance odehrávající se přímo v kavárně Divadla Na zábradlí částečně vychází z reálných příběhů, které se po dobu existence DNz odehrály „za zády“ nic netušících diváků během běžného provozu, souběžně s představením. Jo, a znáte ten, jak přijde na bar Richard a objedná si třetí pivo?