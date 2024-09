Alec Benjamin v Praze

Alec Benjamin se po dvou úspěšných pražských koncertech vrací do Česka, aby 27. března 2025 vystoupil v Archa+ v Praze. Tento americký popový písničkář, známý díky hitům jako Let Me Down Slowly a Devil Doesn’t Bargain, si získal srdce fanoušků po celém světě svou schopností proměnit osobní příběhy a každodenní srdceboly v nezapomenutelné melodie.

Benjaminův hudební příběh je stejně inspirující jako jeho tvorba. Když ho v mládí vyhodili z nahrávací společnosti, nevzdal se, sbalil kytaru a vystupoval na parkovištích před halami, kde zrovna hráli jeho idolové jako Shawn Mendes nebo Troye Sivan. Poté, co jeho song I Built a Friend zazněl v talentové soutěži America’s Got Talent, nabrala jeho dráha nový směr, a dostal nabídku od Atlantic Records.

Jeho nejslavnější hit Let Me Down Slowly má přes miliardu přehrání na Spotify a jeho nejnovější singl Found You First slibuje další skvělou hudební kapitolu.

Zdroj fotky (Alec Benjamin): fource.cz