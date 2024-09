Unikátní výstava benátského skla vznikla ve spolupráci s významnou mezinárodní institucí Le Stanze del Vetro se sídlem v Benátkách v Itálii. Le Stanze del Vetro se věnuje kulturním projektům, workshopům, seminářům a výstavám, jež vznikají na základě výzkumu moderního a současného uměleckého sklářství.

Výstavu s názvem Paolo Venini a jeho dílna. Benátské sklo 1934 – 1959, kterou Uměleckoprůmyslové museum v Praze v upravené podobě pro své prostory z Benátek přijímá, tvoří zápůjčky od soukromých sběratelů. Koncepce expozice vychází z obsáhlého výzkumu, jenž vyvrcholil reprezentativní výstavou kurátora Marina Baroviera na ostrově San Giorgio Maggiore v Benátkách na přelomu let 2016 a 2017 nazvanou Paolo Venini a jeho dílna (Paolo Venini and His Furnace).

Otevírací doba

úterý 10 – 20 hodin

středa až neděle 10–18 hodin

pondělí zavřeno

Zdroj fotky (Paolo Venini a jeho dílna. Benátské sklo 1934 – 1959): UPM Praha