Řehoř Samsa se jednou ráno probudil jako někdo docela jiný. Někdo, kdo povstal, z nepokojných snů. Cítil, že všechno je jiné...

Co to dělá Řehoř Samsa u sebe v pokoji? Natáčí videa? Hraje počítačové hry? Propadá se do samoty? Zešílel? Sní nebo žije? Poznává ještě křehkou hranici mezi realitou a virtuální skutečností, do níž se převtělil? Nenechte si ujít divadelní inscenaci s názvem Proměna.

Proměna, slavné dílo Franze Kafky jako surreálná počítačová hra, která se mění v urputný boj o vlastní identitu a existenci v rychle se měnícím okolním světě. Renomovaný režisér Ivan Uryvskyj přináší odvážný novátorský přístup ke klasické literární předloze. Probudí se Řehoř Samsa ze svých nepokojných snů? A bude to ještě on?

PREMIÉRA 19. 10. 2024 v ROKOKU

Zdroj fotky (Proměna): Městská divadla Pražská