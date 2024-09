Vernisáž výstavy Kolbenspace

Pragovka Gallery vás zve na výstavu Terezie Kusbach Kolářové KOLBENSPACE (20. 9. – 15. 12. 2024). Zahájení proběhne ve čtvrtek 19. září od 18 hodin.

Projekt Kolbenspace demonstruje místo neutuchající tepající síly, ve kterém Terezie Kusbach Kolářová již několik let tvoří. Více než jiné objekty, má právě tento výrazně rozdílný vnitřní a vnější svět. Historická budova bývalé továrny nese hluboké otisky minulosti, které poskytují pocit uspokojení, klidu a soustředěni. V kontrastu s tímto interním klidem se projevuje okolní zástavba, která nezadržitelně zarůstá a mění se. Do prázdných míst se pomalu vkrádá nově rostoucí architektura. A s touto skutečností se tíživě blíží i do vnitřního prostoru. Vše se v rychlém spádu dynamicky proměňuje, roste.

Terezie Kusbach Kolářová ve svém díle zachycuje nejen jistá tajemství a nadpřirozenou jedinečnou krásu tohoto místa, ale prostřednictvím svých děl demonstruje i ono prorůstání přírody, kořenů, které chtějí prostor jakoby pohltit, obejmout. Její práce tak nejsou jen prostým kopírováním stávajících stavů, či snad proměny a zániku historické architektury. Ale poukazují i na to, že v dnešním globalizovaném světě se společenský vývoj stává stále více proměnlivým a komplexním procesem. Hlavním cílem každé společnosti je dosáhnout stabilního a udržitelného růstu, který přispívá ke zlepšování životní úrovně obyvatel a zajišťuje dlouhodobou prosperitu země. V tomto kontextu se koncepty růstu a nerůstu stávají klíčovými prvky, které je třeba pochopit a analyzovat, abychom mohli navrhnout efektivní mechanismy a strategie pro dosažení těchto cílů a zároveň minimalizovat jejich možné negativní dopady.

Kurátorka: Julie Motyčka