Seminář – Rozdíl ve výchově chlapců a dívek

Se změnou doby se mění i cíle a pojetí výchovy. Díky psychologii a neurologii víme dnes mnohem více o rozdílech ve vývoji mezi kluky a děvčaty. Proč si většina kluků hraje ráda se zbraněmi, zatímco většina děvčat s panenkami? Máme je v tom podporovat nebo omezovat? Jaký má být dospělý muž? Jaká má být dospělá žena? Které prvky ve výchově k tomu přispívají?

Naše děti i my čelíme značnému kulturnímu tlaku, jací máme být. Je nutné si ze všech požadavků vybrat ty správné a ostatní odmítnout. Jak to děti naučit? V rámci výchovy bychom měli reflektovat vývojové potřeby, aby nám bez ohledu na pohlaví vyrostl sebevědomý a zdravý jedinec, ale na druhou stranu ne sebestředný sobec. Na semináři si ukážeme základní principy, podle kterých se orientovat a povíme si, co je vhodné rozvíjet u kluků a co u děvčat.

Přednášku s názvem Rozdíl ve výchově chlapců a dívek povede Petr Suchý, zakladatel Tátohraní, Klubu dětí a mládeže Čtyřlístek, příměstského tábora PRALES, kouč, konzultant a především táta. Vstupné 100 Kč. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si místo rezervovat.