Gadrew Way, smyčcový kvartet na hudební cestě po celém světě. Seznámíte se s Paganinim, Dvořákem, Bartókem i Mozartem, zazní hudba lidová, filmová i ta z exotických zemí.

Filharmoniště: Gadrew Way Quartet (s dětmi od 0 do 3 let) - další dva dopolední koncerty Filharmoniště pro nejmladší posluchače.

Velký sál Novoměstské radnice

Začátek: 9:30 hod a 11 hod

Filharmoniště: Gadrew Way Quartet (s dětmi od 0 do 3 let) - Praktické informace:

Sál bude otevřen už 20 minut před představením.

Doporučujeme vzít s sebou deku, tiché hračky a třeba i něco na zub, ať je vám na koncertě pohodlně.

Po ruce je kavárna s občerstvením, které si můžete vzít s sebou i do sálu.

Koncert trvá cca 45 minut.

Nikdo nečeká, že děti vydrží celou tu dobu v klidu.

Zdroj fotky (Filharmoniště: Gadrew Way Quartet): Novoměstská radnice v Praze